Die Gäste fanden in den ersten zwanzig Minuten schwer in die Partie und lagen mit 7:9 zurück. Durch einen 4:1-Lauf ging Zwickau innerhalb von vier Minuten mit 11:10 in Führung und lag auch acht Minuten nach dem Seitenwechsel noch mit 19:18 vorn. Doch in den letzten 22 Minuten gelangen den Gästen nur noch drei Treffer. Immer wieder scheiterten die BSV-Werferinnen an der überragenden Göppinger Torfrau Celina Meißner.