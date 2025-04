Handball: Zwickau ist gegen THC ohne Chance

Zwickau - Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau konnten sich für die am 19. April beginnenden Relegationsspiele um den Klassenerhalt gegen den Buxtehuder SV kein zusätzliches Selbstvertrauen holen. Der Tabellen-Vorletzte kassierte in der letzten regulären Partie der Saison gegen den Thüringer HC eine deutliche 24:38 (8:15)-Heimniederlage und beendet das Spieljahr damit auf dem vorletzten Platz. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste im mitteldeutschen Duell hatten Johanna Reichert (14/7), Rikk Hoffbeck Petersen und Anna Szabo (je 4). Für den BSV erzielten Blanka Kajdon (6/3) und Laura Szabo (5/2) die meisten Treffer.