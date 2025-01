Zwar steht die DHB-Auswahl nach zwei Erfolgen vorzeitig in der Hauptrunde, in der mit Titelverteidiger Dänemark und Italien schon zwei Gegner feststehen. Überzeugen konnte sie bisher aber nicht. "Natürlich bin ich erleichtert, dass wir gewonnen haben. Aber es war kein gutes Spiel von uns. Wir waren weit weg von dem, was wir uns vorgenommen hatten", kritisierte Bundestrainer Alfred Gislason.