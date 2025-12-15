Bundesstützpunkte sollen 2027 eröffnet werden

Der Silber-Coup und die Begeisterung der Fans vor Ort lassen die DHB-Frauen jedenfalls träumen. Von volleren Hallen in der Bundesliga. Von Mädchen, die ihnen nacheifern und Kindern, die mit dem Handball beginnen. Michelmann warnte, dass dieser Erfolg keine Momentaufnahme sein dürfe. "Es geht darum, die nötigen Strukturen zu schaffen, um dauerhaft den Anspruch anmelden zu können, im Halbfinale zu stehen", sagte der DHB-Präsident.

Auf diesem Weg sollen die Bundesstützpunkte helfen. Jeweils einer soll 2027 in Leipzig und Stuttgart eröffnet werden, zwei weitere im Norden und Westen sollen folgen. "Hinter dem Modell steckt die Philosophie, die Spielerinnen individuell zu stärken, um später mit einer Weltklassemannschaft aufzutreten. Natürlich müssen wir auch dafür sorgen, dass die Frauen in ihrer aktiven Zeit vom Handball leben können", erklärte Michelmann. Die DHB-Profis erhalten seit 2025 die gleichen Tagegelder wie die Männer. Für WM-Silber gab es eine Rekordprämie von 300.000 Euro.