Anders als bei den klaren Siegen im Vorjahr - 27:14 bei der Heim-EM und 35:26 in der EM-Qualifikation - lief Deutschland von Beginn an einem Rückstand hinterher. Beim 2:5 (11.) nahm Gislason eine frühe Auszeit und schickte danach Knorr auf das Parkett. "Wir haben zwei Tore in zehn Minuten gemacht. Angriff - das ist das Problem", monierte der Bundestrainer.