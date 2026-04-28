Magdeburg - Bennet Wiegert steht mit dem SC Magdeburg in der Champions League vor einer kniffligen Aufgabe. Nach der Enttäuschung beim Pokal Final Four musste er sein Team für die Aufgabe in der Königsklasse wieder aufbauen. Mit dem 30:26-Sieg in der Bundesliga beim TVB Stuttgart gelang der Sprung zurück in die Erfolgsspur. "Stuttgart war eine anspruchsvolle Aufgabe, die wir seriös erledigt haben, um das Pokal Final Four immer mehr beiseitezuschieben. Ich glaube aber auch, dass es den Spielern vielleicht leichter fällt als uns im Staff", sagte Wiegert vor dem Abflug nach Ungarn zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch (18.45 Uhr/Dyn) bei Pick Szeged.