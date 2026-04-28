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  4. Wiegert vor K.o.-Spiel in Szeged: "Hitziges Duell"

Handball Wiegert vor K.o.-Spiel in Szeged: "Hitziges Duell"

Der SC Magdeburg kann zum vierten Mal in Serie ins Final Four der Champions League einziehen. Dafür muss Szeged geschlagen werden. Die Gruppenphase macht Mut.

Handball: Wiegert vor K.o.-Spiel in Szeged: Hitziges Duell
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Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert will wieder zum Final Four der Königsklasse nach Köln. (Archivbild) Foto: Marius Becker/dpa

Magdeburg - Bennet Wiegert steht mit dem SC Magdeburg in der Champions League vor einer kniffligen Aufgabe. Nach der Enttäuschung beim Pokal Final Four musste er sein Team für die Aufgabe in der Königsklasse wieder aufbauen. Mit dem 30:26-Sieg in der Bundesliga beim TVB Stuttgart gelang der Sprung zurück in die Erfolgsspur. "Stuttgart war eine anspruchsvolle Aufgabe, die wir seriös erledigt haben, um das Pokal Final Four immer mehr beiseitezuschieben. Ich glaube aber auch, dass es den Spielern vielleicht leichter fällt als uns im Staff", sagte Wiegert vor dem Abflug nach Ungarn zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch (18.45 Uhr/Dyn) bei Pick Szeged. 

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Zwei Siege in der Gruppenphase

Der Titelverteidiger hat die Chance, zum vierten Mal in Serie in das Finalturnier der Königsklasse einzuziehen, das am 13. und 14. Juni in Köln ausgetragen wird. Mit Szeged trifft der SCM auf einen bekannten Gegner. Schon in der Gruppenphase standen sich beide Teams gegenüber. Die Magdeburger siegten Mitte Oktober in Szeged mit 34:30 und gewannen im Dezember daheim mit 40:32. 

"Wir brauchen über 120 Minuten eine sehr gute Leistung und können uns auf ein hitziges Duell einstellen", sagte Wiegert, der in der Schlussphase der Saison kaum noch Möglichkeiten zur Veränderung hat. "Wir haben wenig Zeit zu trainieren und versuchen, uns mehr auf die Regeneration zu konzentrieren", sagte der Trainer des Bundesliga-Spitzenreiters.