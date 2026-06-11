Handball: Wetzlar verpflichtet Tschechen Piroch aus Leipzig

Schon in der Champions League gespielt

Piroch kam bereits im Alter von 18 Jahren nach Deutschland und gehörte der A-Jugend der MT Melsungen an. Über HC Kriens-Luzern in der Schweiz und US Créteil HB in Frankreich fand der Tscheche 2022 den Weg zum polnischen Topclub Wisla Plock, mit dem er zweimal Pokalsieger sowie zweimal Meister wurde und auch schon in der Champions League spielte.