Am Montag sind die Bundesliga-Handballer des ThSV Eisenach offiziell in die Vorbereitung auf die kommende Saison gestartet. Mit zwei intensiven Trainingseinheiten in der Werner-Aßmann Halle begann das neue Handballjahr für die Überraschungs-Mannschaft der vergangenen Saison. Nach einem kurzen sportlichen Exkurs – zum Warm-up wurde Fußball gespielt – ging es für das Team um Kapitän Peter Walz und die Neuzugänge Silvio Heinevetter sowie Rückkehrer Fynn Hangstein in die handballerische Erwärmung – zunächst Zuspiele in Zweiergruppen, dann „Warmwerfen” der Torhüter Heinevetter und Matija Spikic. Der Fokus der Einheiten lag auf Spielformen und Defensivverhalten. Nach je rund 90 Minuten endeten die Einheiten am Vormittag und frühen Abend.