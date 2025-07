"Es ist kein Geheimnis, dass wir Marko in diesem Sommer nicht ziehen lassen wollten", sagte ThSV-Geschäftsführer René Witte in einer Vereinsmitteilung. "Er hat das Gespräch mit uns gesucht und eindringlich den Wunsch geäußert, sich schon jetzt der SG Flensburg-Handewitt anschließen zu dürfen. In die Verhandlungen mit der SG sind wir zwar nur ungern eingetreten, waren aber motiviert, eine Lösung zu finden, die alle Seiten zufriedenstellt." Die Ablösemodalitäten bleiben geheim.