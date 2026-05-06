Handball: ThSV Eisenach trennt sich von Geschäftsführer Witte

Eisenach - René Witte ist nicht mehr Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten ThSV Eisenach. Wie der Club bekannt gab, trennten sich beide Seiten mit sofortiger Wirkung einvernehmlich. Witte war knapp acht Jahre für den Verein in verantwortlicher Position und trug maßgeblich zur Entwicklung des ThSV bei. Die Aufgaben von Witte werden ab sofort von Günter Oßwald und Peter Krauß übernommen. Durch diese interne Nachfolgeregelung sei die Kontinuität in der Geschäftsführung des ThSV Eisenach nahtlos gewährleistet, betonte der Verein.