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Handball ThSV Eisenach trennt sich von Geschäftsführer Witte

Acht Jahre lang prägte René Witte den ThSV Eisenach – jetzt übernimmt ein neues Duo.

Handball: ThSV Eisenach trennt sich von Geschäftsführer Witte
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René Witte ist nicht mehr Geschäftsführer beim ThSV Eisenach. (Archivbild) Foto: Julius Frick/dpa

Eisenach - René Witte ist nicht mehr Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten ThSV Eisenach. Wie der Club bekannt gab, trennten sich beide Seiten mit sofortiger Wirkung einvernehmlich. Witte war knapp acht Jahre für den Verein in verantwortlicher Position und trug maßgeblich zur Entwicklung des ThSV bei. Die Aufgaben von Witte werden ab sofort von Günter Oßwald und Peter Krauß übernommen. Durch diese interne Nachfolgeregelung sei die Kontinuität in der Geschäftsführung des ThSV Eisenach nahtlos gewährleistet, betonte der Verein.

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"In einem sehr offenen Gespräch sind René Witte und die Verantwortlichen zu der gemeinsamen Überzeugung gelangt, dass zum jetzigen Zeitpunkt der richtige Moment für Veränderungen gekommen ist. Damit sich beide Seiten darauf vorbereiten können, haben wir uns einvernehmlich auf eine sofortige Beendigung von Renés Tätigkeit verständigt", hieß es in der ThSV-Mitteilung.