Handball: ThSV Eisenach holt Grgic-Ersatz aus Slowenien

Der 21-jährige Serbe hat mit Celje bereits erste Erfahrung auf höchstem Niveau gesammelt, trat in der Saison 2023/24 in der Gruppenphase der Champions League an. Hier spielte Antonijevic unter anderem gegen Topteams wie den SC Magdeburg, den FC Barcelona und den Veszprem HC. 2022/23 gelang Celje ein nationaler Dreifach-Erfolg aus Meisterschaft, Pokalsieg und Super-Cup-Sieg. Im Sommer 2022 war Antonijevic vom serbischen Erstligisten RK Metaloplastika aus seiner Heimatstadt Sabac nach Slowenien gewechselt.