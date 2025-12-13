Eisenach (dpa/th) - Die Handballer des ThSV Eisenach haben ihre Negativserie beendet und nach vier sieglosen Spielen in der Bundesliga wieder einen Erfolg gefeiert. Die Thüringer behielten gegen Frisch Auf Göppingen mit 31:27 (16:9) die Oberhand. Beste Torschützen bei den Eisenachern waren Felix Aellen (9/7) und Fynn Hangstein (7). Für die Göppinger, die nun schon seit fünf Partien auf ein Erfolgserlebnis warten, erzielten Oskar Neudeck, David Schmidt (6) und Marcel Schiller (6/3) die meisten Tore.
Handball ThSV Eisenach beendet Negativserie in der Bundesliga
dpa 13.12.2025 - 22:00 Uhr