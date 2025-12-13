Handball: ThSV Eisenach beendet Negativserie in der Bundesliga

Die Gastgeber gerieten in dieser Begegnung kein einziges Mal in Rückstand und legten in der ersten Halbzeit durch eine couragierte Defensive und hohe Effizienz beim Abschluss den Grundstein zum Erfolg. Vom 2:2 (9.) an zogen die Eisenacher über 5:2 (13.) auf 13:5 (25.) davon. Näher als auf 29:27 (58.) konnten die Göppinger den Rückstand nicht verkürzen. Oskar Joelsson und Peter Walz beseitigten mit ihren Treffern zum Endstand die letzten Zweifel am sechsten Saisonsieg der Schützlinge von Trainer Sebastian Hinze.