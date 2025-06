Am vergangenen Sonntag in Köln gefeierter Champions-League-Sieger, Mitte August in Eisenach beim Wartburg-Cup: Der SC Magdeburg hat seine Zusage zu dem Traditionsturnier in Vorbereitung der neuen Saison gegeben. Neben dem Schwergewicht nehmen noch der TBV Lemgo Lippe, Skanderborg Handbold und Gastgeber an der Veranstaltung vom 15. bis 17. August teil.