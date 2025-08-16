 
  6. Hohe Niederlage für Eisenach gegen Magdeburg

Handball-Testturnier Hohe Niederlage für Eisenach gegen Magdeburg

Der Champions-League-Sieger ist für den Thüringer Bundesligisten eine Nummer zu groß.

 
Auf die Schulter genommen: ThSV-Neuzugang Tillman Leu prallt an der Magdeburger Deckung ab. Foto: Imago/Funke Foto Services

Der ThSV Eisenach hat beim heimischen Wartburg-Cup auch das zweite Spiel verloren. Gegen Champions-League-Sieger SC Magdeburg unterlagen die Wartburgstädter am Samstagabend hoch mit 21:34 (10:16). Vor 2400 Zuschauern waren Omar Ingi Magnusson für den SC Magdeburg mit sieben Toren und Fynn Hangstein für den ThSV Eisenach mit sechs Treffern die erfolgreichsten Werfer ihrer Vereine. Zuvor siegte der TBV Lemgo gegen Skanderborg Handbold aus Dänemark mit 30:28.

Am Freitagabend war der ThSV mit einer Niederlage in das Testturnier gestartet. Eisenach verlor nach schwachem Start mit 25:29 (10:18) gegen Skanderborg Handbold. Erfolgreichste Werfer waren für den ThSV Felix Aellen und Fynn Hangstein mit je fünf Treffern. Dabei feierte ThSV-Neuzugang Max Beneke sein Debüt.

Am Sonntag geht das hochkarätig besetzte Turnier zu Ende. Um 13 Uhr trifft Magdeburg auf Skanderborg, um 15.30 Uhr spielt Eisenach gegen TBV Lemgo Lippe.