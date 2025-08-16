Handball-Testturnier: Hohe Niederlage für Eisenach gegen Magdeburg

Der ThSV Eisenach hat beim heimischen Wartburg-Cup auch das zweite Spiel verloren. Gegen Champions-League-Sieger SC Magdeburg unterlagen die Wartburgstädter am Samstagabend hoch mit 21:34 (10:16). Vor 2400 Zuschauern waren Omar Ingi Magnusson für den SC Magdeburg mit sieben Toren und Fynn Hangstein für den ThSV Eisenach mit sechs Treffern die erfolgreichsten Werfer ihrer Vereine. Zuvor siegte der TBV Lemgo gegen Skanderborg Handbold aus Dänemark mit 30:28.