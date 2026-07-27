Einer der ganz großen Höhepunkte in der Vereinsgeschichte des ESV Lok Meiningen liegt nun knapp dreißig Jahre zurück – die Zugehörigkeit zur Regionalliga (damals 3. Liga) in der Saison 1996/97. Doch auch wenn die Handball-Herren in der Theaterstadt mittlerweile in der Regionsoberliga (7. Liga) antreten, schlägt das Meininger Herz offensichtlich nach wie vor für den Handball. Einen Beweis dafür lieferte die großartige Stimmung beim Testspiel des Bundesligisten ThSV Eisenach gegen Zweitligist HSC Coburg am vergangenen Wochenende in der Reinhard-Kupietz-Halle.