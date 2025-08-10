Handball-Test: ThSV unterliegt Erlangen im Finale

Im Finale des Silberregion Karwendel Cups in Schwaz (Österreich) unterlag Handball-Bundesligist ThSV Eisenach am Samstag seinem Ligakonkurrenten HC Erlangen nach Siebenmeter-Werfen mit 28:30. Nach 60 Minuten stand es 26:26. Die Wartburgstädter gaben im zweiten Abschnitt eine Fünf-Tore-Führung (20:15) noch aus der Hand. Das Siebenmeter-Werfen entschieden die Franken mit einer 100-Prozent-Quote. Erfolgreichste Werfer für den ThSV Eisenach waren Felix Aellen mit sechs und Gian Attenhofer mit fünf Treffern. Am Freitagabend hatte der ThSV den vom ehemaligen Eisenacher Spieler und Trainer Christoph Jauernik trainierten österreichischen Erstligisten und Pokalsieger Schwaz Handball Tirol mit 32:27 (14:14) besiegt. Erfolgreichster Werfer der Wartburgstädter war wiederum Felix Aellen mit neun Treffern. „Ein für beide Seiten sicherlich aufschlussreicher Test mit einer hohen Intensität“, bilanzierte Jauernik.