  ThSV unterliegt Erlangen im Finale

Handball-Test ThSV unterliegt Erlangen im Finale

Der Bundesligist aus Thüringen vergibt dabei eine klare Führung. Nun wartet der Wartburg-Cup.

 
Handball-Test: ThSV unterliegt Erlangen im Finale
1
Unter Bedrängnis: Eisenachs Fynn Hangstein sucht einen Anspielpartner im Finale gegen Erlangen. Foto: Imago/Michael Kristen

Im Finale des Silberregion Karwendel Cups in Schwaz (Österreich) unterlag Handball-Bundesligist ThSV Eisenach am Samstag seinem Ligakonkurrenten HC Erlangen nach Siebenmeter-Werfen mit 28:30. Nach 60 Minuten stand es 26:26. Die Wartburgstädter gaben im zweiten Abschnitt eine Fünf-Tore-Führung (20:15) noch aus der Hand. Das Siebenmeter-Werfen entschieden die Franken mit einer 100-Prozent-Quote. Erfolgreichste Werfer für den ThSV Eisenach waren Felix Aellen mit sechs und Gian Attenhofer mit fünf Treffern. Am Freitagabend hatte der ThSV den vom ehemaligen Eisenacher Spieler und Trainer Christoph Jauernik trainierten österreichischen Erstligisten und Pokalsieger Schwaz Handball Tirol mit 32:27 (14:14) besiegt. Erfolgreichster Werfer der Wartburgstädter war wiederum Felix Aellen mit neun Treffern. „Ein für beide Seiten sicherlich aufschlussreicher Test mit einer hohen Intensität“, bilanzierte Jauernik.

Am kommenden Wochenende (15. bis 17. August) ist der ThSV Ausrichter des Wartburg-Cups, zu dem der Champions-League-Sieger SC Magdeburg, der TBV Lemgo Lippe und Skanderborg aus Dänemark erwartet werden.