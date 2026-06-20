Die Idee zu einem gemeinsamen Trainingstag der D-Jugend-Handballer entstand beim Sonneberger HV aus dem Wunsch heraus, doch mal aus einem gewöhnlichen Training ein echtes Highlight zu machen. Gezielt schrieben die Verantwortlichen um Hauptorganisator Christian Weber regionale Profivereine an – und beim HC Erlangen stieß man sofort auf offene Ohren. So wurde aus der spontanen Idee in kurzer Zeit ein konkretes Konzept.