Wieder fehlt ihnen ein Tor zum Punktgewinn. Zum sechsten Mal in dieser Regionalliga-Saison. Diesmal ist der Schaden irreparabel, total. Nach dem 30:31 (14:14) am letzten Spieltag beim HC Aschersleben muss die HSG Suhl als Drittletzter nach einem Jahr in der 4. Liga wieder in die Thüringer Oberliga zurück.