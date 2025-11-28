Handball: Spikic hält Eisenach gegen Kiel einen Punkt fest

Eisenach - Die Handballer des ThSV Eisenach haben dank ihres überragenden Schlussmanns Matija Spikic für eine Überraschung gesorgt. Der Keeper der Hausherren wehrte 16 Würfe der Kieler ab und entschied damit das Torhüterduell gegen Nationalspieler Andreas Wolff (fünf Paraden) zu seinen Gunsten. So konnten die Schützlinge von Trainer Sebastian Hinze dem Titelkandidaten THW Kiel vor heimischer Kulisse beim 27:27 (12:14)-Unentschieden einen Punkt abtrotzen. Neben Matija Spikic hatten Vincent Büchner (5), Felix Aellen (5/3), Oskar Joelsson und Vukasin Antonijevic (je 4) den größten Anteil am Teilerfolg für die Gastgeber. Für die Kieler erzielten Lukas Zerbe (7/4), Elias Ellefsen a Skipagotu (6) und Domagoj Duvnjak (4) die meisten Tore.