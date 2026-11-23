Hamburg - Omar Ingi Magnusson wird dem SC Magdeburg längere Zeit fehlen. Nach dem Sieg beim HC Hamburg erklärte SCM-Trainer Bennet Wiegert auf der Pressekonferenz, der Isländer habe eine Verletzung aus dem Auftritt bei GOG in der Champions League mitgenommen und werde länger fehlen. "Wir werden da keine Prognosen rausgeben. Wir werden jetzt warten, ob wir ihn im Kalenderjahr 2026 noch einmal zurückbringen können", erklärte der 44-Jährige.