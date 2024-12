Ohne zahlreiche Verletzte ging Magdeburg in das Duell, das in der Anfangsphase von viel Hektik geprägt war. Die nutzte allerdings Magdeburg für sich, führte früh mit fünf Toren (7:2/9. Minute). In Überzahl verkürzten die Gastgeber, doch Magdeburg blieb in der Partie, konnte das anfängliche Tempo allerdings nicht halten. Dennoch erkämpfte sich der SCM eine Halbzeitführung.