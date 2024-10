Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste ihrem offensiven Abwehrkonzept treu und hielten Magdeburg so aus der geliebten Nahwurfzone fern. Wie schon gegen Kielce war nicht der Torabschluss das Magdeburger Problem, sondern dass die Gastgeber zu selten bis dorthin kamen - Nantes drehte so die Partie und führte mit vier Treffern (18:22/42.). Magdeburg erholte sich davon nicht mehr, scheiterte immer wieder an Ivan Pesic im Tor und konnte die Lücke so nicht mehr schließen.