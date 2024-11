Handball: SC Magdeburg setzt auf Ruhe

Besonders die 27:28-Niederlage in Hannover am vergangenen Wochenende, die der deutsche Doublesieger mit einem 0:5-Lauf in den letzten Minuten aus der Hand gab, sitzt noch tief und ist laut dem Trainer "gar nicht verarbeitet." Jetzt würde nur ein Spiel helfen, dass man nach Hause bringe. In dieser Situation gilt der FC Barcelona nicht unbedingt als Aufbaugegner, Wiegert will Freude auf das Spiel mit Arbeit, Gesprächen und Verständnis implizieren, "da kann man nicht von Fingerschnips ausgehen."