Handball: SC Magdeburg schlägt die MT Melsungen deutlich

Magdeburg mit 9:1-Lauf nach der Pause

Nach Wiederbeginn verfehlte der SCM gleich zweimal das leere Melsunger Tor aus großer Distanz, doch Melsungen konnte das nicht zum Verkürzen nutzen (17:13/37.). Die MT agierte viel mit dem siebten Feldspieler, war so defensiv anfällig, wenn Magdeburg ins Tempo kam. Der SCM baute die Führung per 9:1-Lauf auf elf Tore aus, weil den Gastgebern offensiv minutenlang nichts gelang (27:16/47.). Melsungen konnte nicht mehr kontern, Magdeburg spielte bis in die Schlussminuten konsequent und holte sich Selbstvertrauen fürs Champions-League-Duell gegen den FC Barcelona am Donnerstag.