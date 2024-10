Magdeburg - Der SC Magdeburg hat das dritte Bundesligaheimspiel der Saison gewonnen. Gegen Frischauf Göppingen hieß es am Montagabend vor 6.569 Zuschauern 31:24 (16:11). Bester Magdeburger Schütze war Omar Ingi Magnusson mit sieben Toren. Der SCM hat rückt so wieder an die Spitzengruppe heran, hat einen Minuspunkt mehr gesammelt als Tabellenführer Flensburg. Schon am Samstag steht in Flensburg das direkte Duell beider Teams an.