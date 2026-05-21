Nach dem Wechsel blieb es ein enges Match, in dem sich beide Teams etliche Fehler leisteten. So vergab der SCM gleich fünf Siebenmeter. Dennoch jubelten am Ende die Hausherren, für die Rückraum-Ass Gisli Kristjansson mit sechs Toren bester Werfer war. "Es ist schon cool, dass wir das heute geschafft haben", sagte der Isländer. Und Routinier Philipp Weber, der in der Schlussphase zwei Siebenmeter verwandelte, meinte: "Dieser Titel bedeutet mir unendlich viel."