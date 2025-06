Magdeburg - Am Tag nach dem Triumph in der Handball-Champions-League haben tausende Fans die Mannschaft des SC Magdeburg auf dem Rathausbalkon der Stadt gefeiert. Anschließend trugen sich Spieler und Trainer in das Goldene Buch der Stadt ein. Für die Magdeburger Handballer war es nach 2002 und 2023 der dritte Triumph in der Königsklasse und bereits der zehnte Titelgewinn seit dem Amtsantritt von Trainer Bennet Wiegert 2015.