Rote Karte für Häfner

Die Teams begannen fehlerhaft, die ersten Angriffe beider Seiten landeten am Pfosten oder neben dem Tor, erst nach fünf Minuten erzielte Magnus Saugstrup den ersten Treffer der Partie. Stuttgart ging in Führung, doch das Fehlerfestival setzte sich auf beiden Seiten fort. Nach 14 Minuten sah Kai Häfner für ein Foul am zukünftigen Stuttgarter Antonio Serradilla die Rote Karte. Der SCM arbeitete sich in die Partie, führte zwischenzeitlich mit fünf Treffern, doch zur Halbzeit hatte Stuttgart auf drei Tore verkürzt, weil der SCM seine Konzentrationsschwächen nicht abstellte.