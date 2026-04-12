Handball: SC Magdeburg besiegt Erlangen

Erlangen begann die zweite Hälfte mit einer Reihe Fehlversuche und Magdeburg setzte sich auf fünf Treffer ab (19:14/36.). Eine Woche vor dem Pokal-Final-Four in Köln schonte der SCM auch einige Kräfte, doch erst nach 53 Minuten erzielte Erlangen den Anschlusstreffer, weil der SCM in der Konzentration nachließ. Der SCM blieb aber unbeeindruckt, setzte sich erneut ab und entschied das Spiel.