Handball: SC Magdeburg besiegt Erlangen

Magdeburg - Tabellenführer SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga einen weiteren Heimsieg eingefahren. Den HC Erlangen schlugen die Elbestädter mit 35:31 (15:14). Dabei war Omar Ingi Magnusson mit vierzehn Toren bester Magdeburger Schütze.
Tabellenführer SC Magdeburg gibt sich gegen Erlangen trotz leichter Schwierigkeiten keine Blöße. Eine Woche vor dem Final Four im DHB-Pokal schont der SCM ein paar Kräfte, siegt aber dennoch.
Magdeburg - Tabellenführer SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga einen weiteren Heimsieg eingefahren. Den HC Erlangen schlugen die Elbestädter mit 35:31 (15:14). Dabei war Omar Ingi Magnusson mit vierzehn Toren bester Magdeburger Schütze.
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Im Hinspiel hatten die Magdeburger den ersten Minuspunkt in der Liga hinnehmen müssen - vor eigenem Publikum erspielte sich der SCM eine frühe Zwei-Tore-Führung. Erlangen arbeitete sich mit starker Torwartleistung in die Partie und konnte zwischenzeitlich ausgleichen. Magdeburgs Wurfquote lag phasenweise bei 60 Prozent, weil die letzte Konzentration fehlte. Kurz vor der Pause führte Erlangen sogar, doch Magdeburg drehte die Partie bis zum Halbzeitpfiff.
Erlangen begann die zweite Hälfte mit einer Reihe Fehlversuche und Magdeburg setzte sich auf fünf Treffer ab (19:14/36.). Eine Woche vor dem Pokal-Final-Four in Köln schonte der SCM auch einige Kräfte, doch erst nach 53 Minuten erzielte Erlangen den Anschlusstreffer, weil der SCM in der Konzentration nachließ. Der SCM blieb aber unbeeindruckt, setzte sich erneut ab und entschied das Spiel.