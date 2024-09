Von Beginn an entwickelte sich eine temporeiche Partie, in der die Gäste sich in der Anfangsphase einige technische Fehler leisteten oder am Füchse-Keeper Lasse Ludwig scheiterten. So lag Leipzig nach nur fünf Minuten mit 1:4 zurück. Besonders Welthandballer Mathias Gidsel, der die ersten vier Berliner Tore erzielte, konnten sie nicht stoppen.