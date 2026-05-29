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  4. SC DHfK Leipzig hat Zweitliga-Team mit Schroven komplett

Handball SC DHfK Leipzig hat Zweitliga-Team mit Schroven komplett

Leipzigs Handballer können den Abstieg kaum noch verhindern. Doch die personellen Planungen für Liga zwei sind schon abgeschlossen. Im rechten Rückraum kommt ein torgefährlicher Spieler.

Handball: SC DHfK Leipzig hat Zweitliga-Team mit Schroven komplett
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Finn Schroven (l) wechselt zum SC DHfK Leipzig. (Archivbild) Foto: Marius Becker/dpa

Leipzig - Trotz des bevorstehenden Abstiegs in die 2. Bundesliga sind die personellen Planungen beim SC DHfK Leipzig schon abgeschlossen. Der Verein verpflichtete den 22 Jahre alten Rückraumspieler Finn Schroven. Damit ist der Zweitliga-Kader für die kommende Saison komplett, teilte das Erstliga-Schlusslicht mit. Die Leipziger haben bei noch zwei ausstehenden Spielen vier Punkte und 38 Tore Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. "Der Klassenerhalt ist nur noch ein theoretisches Szenario", schreibt der Verein selbst. 

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Sechster und letzter Neuzugang

Zuletzt hatte der SC DHfK Fritz-Leon Haake vom Dessau-Roßlauer HV verpflichtet. Der 21 Jahre alte Rechtshänder erhielt einen Vertrag bis Sommer 2028. Auch Schroven, der vom TSV Bayer Dormagen nach Leipzig wechselt, bekommt einen Zweijahresvertrag.

"Finn ist auf seiner Position im rechten Rückraum einer der besten Spieler der zweiten Liga und hat seine Stärken ebenfalls im Tempospiel sowie in der Kooperation mit seinen Mitspielern", meinte Cheftrainer Frank Carstens über den 1,90 Meter großen Spieler. Er soll mit Nationalspieler Franz Semper das neue Gespann im rechten Rückraum bilden.

Nach Haake, Anadin Suljaković (HSG Wetzlar), Tim Hertzfeld (Dessau-Roßlauer HV) sowie den beiden U20-Nationalspielern Caspar Gauer und Anton Voß (eigener Nachwuchs) ist Schroven der sechste Neuzugang im grün-weißen Kader.