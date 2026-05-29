Handball: SC DHfK Leipzig hat Zweitliga-Team mit Schroven komplett

Leipzig - Trotz des bevorstehenden Abstiegs in die 2. Bundesliga sind die personellen Planungen beim SC DHfK Leipzig schon abgeschlossen. Der Verein verpflichtete den 22 Jahre alten Rückraumspieler Finn Schroven. Damit ist der Zweitliga-Kader für die kommende Saison komplett, teilte das Erstliga-Schlusslicht mit. Die Leipziger haben bei noch zwei ausstehenden Spielen vier Punkte und 38 Tore Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. "Der Klassenerhalt ist nur noch ein theoretisches Szenario", schreibt der Verein selbst.