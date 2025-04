Lizenz ohne Auflagen

Frohe Kunde traf beim ThSV schon vor dem Anwurf ein. Der Club erhielt wie im Vorjahr die Lizenz für die neue Saison ohne Auflagen. "Somit können wir auch in der neuen Saison die "stärkste Liga der Welt" in Eisenach begrüßen", sagte Manager René Witte. Die neue Saison - die 60. Spielzeit der HBL - startet am 23. August mit dem Supercup in München.