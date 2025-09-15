Handball-Regionsoberliga: Saisonstart misslungen

Nach dem ersten Abtasten und Fehlwürfen ging Behringen mit einem erfolgreichen Wurf von Beck über die Mitte in Führung. Die HSG konnte zwar umgehend mit einem Tor von Rose über Linksaußen ausgleichen, aber bis zum 3:3 sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel . In der 9.Minute erzielte Voigt mit schnellem Konter die ( einzige) Führung der HSG zum 4:5. Danach nutzte der Gastgeber eine HSG-Strafzeit zum Ausgleich um dann mit schnellen Kontern die HSG zu überrollen. Nach Fehlwürfen der HSG-Angreifer wurden blitzschnell die Konter erfolgreich bis zum 8:4 gespielt. Erst Kirschke mit seinem ersten Tor für die HSG konnte den Abstand wieder etwas verringern. Sosehr sich auch die HSG-Spieler bemühten und Richter, Obermann, Voigt und Kirschke ihre Tore erzielten, hatte Behringen immer wieder eine Antwort parat und mit 16:13 wurden die Seiten gewechselt. In der zweiten Halbzeit machten die Gastgeber weiter mit schnellem Spiel Druck und brachten die HSG-Angreifer mit harter Deckungsarbeit aus dem Konzept. Die HSG versuchte mit Einzelaktionen zum Erfolg zu kommen, wurde aber immer wieder ausgekontert.