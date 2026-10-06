Was für eine Schlussphase der HSG Ilm-Kreis: Trotz dünner Personaldecke, zwischenzeitlichem Rückstand und einer alles andere als optimalen Chancenverwertung haben die Ilm-Kreis-Handballer ihr Auswärtsspiel in der Regionsoberliga gegen die VSG 1882 Oberdorla noch auf ihre Seite gezogen. Mit großem Einsatz und einer starken letzten Viertelstunde setzte sich die HSG mit 28:26 durch – nachdem die Gastgeber zwischenzeitlich bereits mit vier Toren davongezogen waren.