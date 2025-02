Handball, Regionsliga: Merkers streben einen „Sahnetag“ an

Die Gastgeber belegen aktuell den vierten Platz in der Liga. Allerdings haben die Männer von Trainer Torsten Schön erst vier Spiele absolviert, sodass die Tabelle ein recht verzerrtes Bild abgibt. Für die Männer am Fuße des Krayenbergs stehen aktuell drei Siege und eine Niederlage zu Buche. Im Falle eines Erfolges gegen den Nordhäuser HV würde der Gastgeber nach Minuspunkten mit dem Tabellenführer gleichziehen. Eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe, denn die Nordthüringer marschieren regelrecht durch die Liga. Lediglich die Zweite aus Wutha-Farnroda schaffte es bei ihrer 23:31-Auswärtsniederlage, mit weniger als zehn Toren gegen den NHV zu verlieren. Aber Bange machen gilt nicht. Immerhin gab es vor fast genau einem Jahr, am 10. Februar, die gleiche Konstellation. Die Hausherren erwischen den berühmten „Sahnetag“ und fegten die Nordthüringer mit 25:14 Toren vom Parkett.