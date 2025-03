In heimischer Halle wollen die Merkerser natürlich den Spieß umdrehen. In keinem ihrer anderen Spiele warfen sie so wenige Tore wie in Bad Salzungen. Keine Frage also, dass die HV-Männer auf Revanche drängen. Vor allem im Angriff wollen sie am Samstag konzentrierter zu Werke gehen. Was kann der zuletzt personell gebeutelte SV Einheit dagegenstellen? Den Fans steht ein spannender Samstagabend (19 Uhr) bevor.