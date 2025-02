Die Zweitvertretung der HSG Werratal-Damen kassierte am vergangenen Samstagnachmittag die vierte Niederlage in Folge, daheim gab es ein 21:26 gegen Lok Meiningen. Die Theaterstädterinnen verschafften ihrer bislang ausgeglichen Saisonbilanz ein leichtes Plus und stehen nun aktuell auf Rang vier. Im Breitunger Sportzentrum war Madeline Wilhelm mit zehn Treffern beste Lok-Werferin. Auch Jenny Danz (7) und Vivien Glagau (6) trugen ihren Teil zum Auswärtserfolg bei, wobei Glagau mit einem Siebenmeter-Doppelpack für die 8:13-Halbzeitführung sorgte. Bei den Damen der HSG-Reserve verteilte sich die Trefferzahl gleichermaßen auf mehrere Schultern. Alina Marie Hoffmann, Laura Volkmar, Antje Zimmermann und Anastasia Bonsack trafen jeweils vierfach. Die Werrataler Zweitvertretung steht nach zehn der 16 Saisonspiele auf dem vorletzten Platz. In nächster Zeit folgen zwei weitere Heimspiele, zunächst am Samstag gegen die SG Schnellmannshausen, nach dreiwöchiger Pause dann gegen die HSG Erbstromtal-Eisenach. Lok Meiningen empfängt als nächstes den Tabellenzweiten aus Behringen/Sonneborn.