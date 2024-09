Im letzten Spiel vor der zweiwöchigen Spielpause haben die Regionalliga-Handballer der HSG Suhl ein weiteres Mal unglücklich in der 4. Liga verloren. Der Aufsteiger unterlag am Sonntagnachmittag (29. September) Bad Blankenburg mit 28:29. Nach dem ersten Sieg in der Vorwoche in Staßfurt war die neuerliche Niederlage die dritte im vierten Spiel.