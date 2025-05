An diesem Samstag (17. Mai) gilt’s: Die Regionalliga-Handballer der HSG Suhl brauchen im letzten Spiel der Saison unbedingt einen Sieg. Gelingt der am Abend beim HC Aschersleben nicht, muss der Aufsteiger nach einem Jahr in der 4. Liga wieder in die Thüringer Oberliga zurückkehren. Suhls derzeitiger 12. Platz wird nicht für den Klassenerhalt ausreichen. Das bestätigte Ralf Seidler, Leiter der AG Spieltechnik im Mitteldeutschen Handball-Verband (MHV), am Freitag auf Nachfrage unserer Sportredaktion.