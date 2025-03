Nach dem enttäuschenden Ausgang des jüngsten Heimspiels in der Suhler Wolfsgrube haben die Regionalliga-Handballer der HSG Suhl wie so oft in dieser Saison auswärts ein anderes Gesicht gezeigt. Die Müller-Männer gewannen am Sonntag, 9. März, beim HC Elbflorenz 2006 II in Dresden mit 33:31 (20:17). Noch im Hinspiel daheim hatte das junge Perspektivteam der Sachsen dem Aufsteiger die bis dahin höchste Saisonniederlage beigebracht (26:37).