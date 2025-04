Das Handball-Projekt in Suhl hatte schon immer seine Kritiker. Weil der eigene Vereinsnachwuchs noch nicht fertig herangereift ist, halten ausländische Spieler die erste Männermannschaft sportlich am Laufen. Der Verein selbst investierte viel in den Kader, renovierte Wohnungen für die Spieler und deren Familien, vermittelte Jobs in Zeiten des Fachkräftemangels und leistete so nebenbei auch wertvolle Integrationsarbeit.