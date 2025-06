Köln/Magdeburg - Der SC Magdeburg ist wie 2002, 2023 und 2025 Sieger in der EHF Champions League - und wie bei den früheren Triumphen werden Mannschaft und Trainerteam vom Stadtoberhaupt empfangen. Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris gratulierte am Sonntagabend auf Instagram und kündigte eine Feier auf dem Alten Markt an.