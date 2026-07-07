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  6. ThSV Eisenach am 23. August gegen Dormagen

Handball-Pokal ThSV Eisenach am 23. August gegen Dormagen

Mit der zeitgenauen Ansetzung hat der Handball-Bundesligist nun Planungssicherheit für die erste Pokalrunde.

Handball-Pokal: ThSV Eisenach am 23. August gegen Dormagen
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Schluss gegen Berlin: In der Saison 2025/26 schied Eisenach, hier mit Vukasin Antonijevic, im Achtelfinale gegen den späteren Pokalsieger Füchse Berlin aus. Foto: Füchse Berlin

Die 1. Runde im DHB-Pokal 2026/27 nimmt konkrete Formen an: Nachdem Termin und Paarungen bereits feststehen, hat die Handball-Bundesliga nun auch die zeitgenauen Ansetzungen bekanntgegeben. Demnach bestreitet der ThSV Eisenach seine Partie bei Zweitligist Bayer Dormagen am Sonntag, den 23. August um 15.30 Uhr.

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Sämtliche Partien finden am 21. und 23. August statt. Dabei bleibt der 22. August bewusst frei, da an diesem Tag steht mit dem Rexel Super Cup im SAP-Garden in München die offizielle Saisoneröffnung der Handball-Bundesliga auf dem Programm steht. An diesem Samstag spielen der deutsche Meister SC Magdeburg und Pokalsieger Füchse Berlin um den ersten Titel der 61. Saison, den Supercup.

Bereits nach der Pokal-Auslosung Ende Juni hatte sich gezeigt, dass die erste Runde einige reizvolle Duelle bereithält. Drittligisten empfangen namhafte Erstligisten, und Derbys versprechen packende Duelle. Das Ziel aller beteiligten Clubs ist dabei das Final4 um den DHB-Pokal am 10. und 11. April 2027.

Die 21 Sieger der ersten Runde treffen in der zweiten Runde (22. bis 24. September) auf fünf schwergewichtige Clubs, die zu diesem Zeitpunkt in den Pokalwettbewerb einsteigen: SC Magdeburg, SG Flensburg-Handewitt, VfL Gummersbach, THW Kiel und MT Melsungen. Im Pokal-Achtelfinale am 11. und 12. November komplettieren schließlich die drei bestplatzierten Teams des Final4 das Feld: Pokalsieger Füchse Berlin, der zweitplatzierte Bergische HC sowie der drittplatzierte TBV Lemgo Lippe. Gemäß Regelwerk sind die Clubs, die im letztjährigen DHB-Pokalwettbewerb die Plätze eins bis drei belegten, direkt für das Pokal-Achtelfinale qualifiziert.

Das Viertelfinale folgt am 16. und 17. Dezember, die finalen vier Partien werden am 10. und 11. April 2027 beim Final4 um den DHB-Pokal 2026/27 in der Kölner LANXESS-Arena ausgespielt.