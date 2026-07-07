Handball-Pokal: ThSV Eisenach am 23. August gegen Dormagen

Die 21 Sieger der ersten Runde treffen in der zweiten Runde (22. bis 24. September) auf fünf schwergewichtige Clubs, die zu diesem Zeitpunkt in den Pokalwettbewerb einsteigen: SC Magdeburg, SG Flensburg-Handewitt, VfL Gummersbach, THW Kiel und MT Melsungen. Im Pokal-Achtelfinale am 11. und 12. November komplettieren schließlich die drei bestplatzierten Teams des Final4 das Feld: Pokalsieger Füchse Berlin, der zweitplatzierte Bergische HC sowie der drittplatzierte TBV Lemgo Lippe. Gemäß Regelwerk sind die Clubs, die im letztjährigen DHB-Pokalwettbewerb die Plätze eins bis drei belegten, direkt für das Pokal-Achtelfinale qualifiziert.