Eisenach - Der formstarke Handball-Bundesligist ThSV Eisenach peilt im DHB-Pokal den großen Coup Final Four an. "Wir liegen zwei Runden vor dem großen Traum, einmal nach Köln zu kommen. Da ist jeder besonders heiß", sagte Manager René Witte der "Thüringer Allgemeinen". Die Thüringer treffen am Mittwoch (19.30 Uhr/Dyn) im Achtelfinale auf den SC DHfK Leipzig. Das Final-Turnier der vier besten Mannschaften findet Mitte April in Köln statt.