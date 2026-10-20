Handball Persson wechselt nach Melsungen - Kristopans verlässt MT

Melsungen - Die MT Melsungen verpflichtet Erik Persson vom Bundesliga-Konkurrenten Frisch Auf Göppingen. Der 28 Jahre alte Schwede kommt im Sommer ablösefrei und erhält einen Vertrag bis Juni 2029, wie der Champions-League-Teilnehmer mitteilte. Gemeinsam mit Nikolaj Enderleit, dessen Arbeitspapier erst kürzlich verlängert worden war, bildet Persson künftig das Duo im rechten Rückraum. "Erik erfüllt genau unser Anforderungsprofil für die Position", sagte Sportvorstand Jesper Larsson.