 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Optimale Besetzung im Tor - Wiegert sieht noch viel Luft

Handball Optimale Besetzung im Tor - Wiegert sieht noch viel Luft

Die größte Frage bei Handball-Meister SC Magdeburg vor der Saison war die nach der Leistungskraft des neuen Torhüter-Duos. Der Trainer sieht die mit Freude, erwartet aber noch viel mehr.

Magdeburg - Mit den beiden jungen Kroaten Matej Mandic und Dominik Kuzmanovic hat Handball-Meister SC Magdeburg ein neues Kapitel bei den Torhütern aufgeschlagen. Nach dem Weggang der Leistungsträger Sergey Hernandez und Nikola Portner und den Eindrücken der ersten Saisonspiele ist Trainer Bennet Wiegert überzeugt, dass die beiden die Tradition der starken SCM-Keeper fortsetzen werden. "Wir reden hier über zwei Torhüter, Nationaltorhüter, mit einem Haufen von Länderspielen für Kroatien", sagte der Coach vor dem Champions League-Spiel des SCM am Donnerstag beim Schweizer Meister HC Kriens-Luzern.

Nach der Werbung weiterlesen

"Kuzma kannte die Liga aus Gummersbach, spricht deutsch, hat ganz viele Sachen mitgebracht, die mich nicht überraschen. Und trotzdem kann er sich ständig verbessern, mehr Konstanz bringen. Das folgt hoffentlich in den kommenden Monaten", betonte Wiegert. Seine Verpflichtung sei für ihn auch wegen der Altersstruktur - Kuzmanovic ist 23, der im August 2025 gekommene Mandic 24 Jahre jung - ideal gewesen.

Die Kombination der beiden Keeper sei hervorragend. "Nicht, weil sie den gleichen Pass haben, sondern weil sie so unterschiedliche Typen sind. Sowohl in der Körperlichkeit, ihrer Struktur, ihrer Haltetechnik als auch unterschiedlich menschlich, ein perfektes Match für den SC Magdeburg. Es ist die optimale Besetzung im Tor", sagte Wiegert.