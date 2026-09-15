Handball Optimale Besetzung im Tor - Wiegert sieht noch viel Luft

Magdeburg - Mit den beiden jungen Kroaten Matej Mandic und Dominik Kuzmanovic hat Handball-Meister SC Magdeburg ein neues Kapitel bei den Torhütern aufgeschlagen. Nach dem Weggang der Leistungsträger Sergey Hernandez und Nikola Portner und den Eindrücken der ersten Saisonspiele ist Trainer Bennet Wiegert überzeugt, dass die beiden die Tradition der starken SCM-Keeper fortsetzen werden. "Wir reden hier über zwei Torhüter, Nationaltorhüter, mit einem Haufen von Länderspielen für Kroatien", sagte der Coach vor dem Champions League-Spiel des SCM am Donnerstag beim Schweizer Meister HC Kriens-Luzern.