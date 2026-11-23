Die Tabelle der Thüringer Handball-Oberliga lügt an manchen Stellen. Dass der LSV Ziegelheim wie festgenagelt an der letzten Position zu stehen scheint, ist so ein Trugbild. Immer wieder fehlten den Männern von der thüringisch-sächsischen Grenze in den bisherigen sieben Saisonspielen weniger als eine Handvoll Tore zum ersten Punktgewinn. Der Frust könnte folglich groß sein. Doch die Laune sei trotz allem positiv, auch die Trainingsbeteiligung passe. „Die Ergebnisse stimmen gerade nicht, aber insgesamt ist die Mannschaft voll da. Ich muss sie nicht bei Laune halten“, sagt Till Unger, seit Sommer Cheftrainer der Ostthüringer, nach der 31:40-Niederlage gegen die HSG Suhl.