Handball-Oberliga: Zehn Zeitstrafen, aber 40 Tore

Zum zweiten Mal in dieser Oberliga-Spielzeit haben die Handballer der HSG Suhl in einer Partie die 40-Tore-Marke geknackt. Am Samstagabend (31. Januar) gelang das auswärts beim HBV Jena 90. Wie im Hinspiel gewannen die Männer von Niels Greiner gegen das Team des ehemaligen Suhler Trainers Daniel Hellwig – diesmal sogar noch deutlicher als Ende Oktober. 40:30 hieß es für Suhl und das, obwohl man doppelt so lange in Unterzahl spielte wie der Gastgeber. Zehn Zeitstrafen musste Suhl verkraften, dazu kam gut elf Minuten vor dem Abpfiff die Rote Karte für Rechtsaußen Oleksii Ganchev.