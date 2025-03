Auch Goldbach/Hochheim kann der HSG Werratal in ihrer Serie kein Bein stellen. Zäh zieht sich die Partie im Breitunger Sportzentrum. In der Schlussphase kommt es zum möglichen Knackpunkt der Begegnung, bei dem sich die Gastgeber bewähren, am Ende springt ein klarer Vorsprung der Werrataler heraus.