Handball-Oberliga: Werrataler Keeper fehlt gegen den Top-Scorer

Am Samstag (19.30 Uhr) empfängt die HSG Werratal den HSV Ronneburg. Nach der knappen, aber verdienten 28:31-Niederlage in Eisenach brennt dass HSG-Team auf Wiedergutmachung und will einen weiteren Heimsieg einfahren. Orientierung könnte die erste Halbzeit vom Heimspiel gegen Meister Mühlhausen sein, wo die HSG-Spieler hervorragend auftraten. Der HSV belegt aktuell Tabellenrang sieben und hat zuletzt souverän gegen Goldbach gewonnen. Leistungsträger bei den Ronneburgern sind insbesondere Top-Torjäger Mirko Alexy (78 Treffer in 8 Spielen) sowie die Tschechen Tomas Böhm, Karel Kraus und Lukas Vlasak.